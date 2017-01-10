Nicelik değil nitelik zamanı

EBUBEKİR BİLGİN / İSTANBUL - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bu yıl ikincisini düzenlediği “Öncü İmam Hatip Okulları Ödül Töreni”, Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Abdülhalik Baş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’de bin 410 İmam-Hatip Lisesi, 2 bin 800’ü aşkın İmam-Hatip Ortaokulu bulunduğunu belirterek, bu okullarda 1 milyon 200 bin öğrencinin eğitim gördüğünü aktardı. Geçmişte İmam-Hatip okulluların yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Baş, “Biz neslimize geçmişteki yaşananları, sıkıntıları az anlattık belki. Gerçekleri ancak 15 Temmuz’da birçok kesim gördü. Hainlerin hainliklerini, bölücülerin bölücülüklerini gördü ve orada gerçeği anladı. Son 14 yıla, ülkeye damgasını vurmuş bir hükümet ve iktidar var. Bu iktidarda elhamdülillah imam hatip liseleri peyderpey mesafe katetti. Gençler, sayı olarak şu anda 1 milyon 200 biniz ama artık nicelik zamanı değil, nitelik zamanı. Artık sizin ülkenin geleceği adına çalışmalar yapmanız gereken bir dönem. Sizden bu ülke çok şey bekliyor. Biz sizden çok şey bekliyoruz. Siz de inşallah bu ışığı, bu çalışma azmini görüyoruz” diye konuştu.

İHL’LER İSLÂM DÜNYASI İÇİN EĞİTİM MODELİ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ise yaptığı açıklamada, İmam-Hatip okullarının kurulduğu yıllardan bu yana İslam dünyasına bir eğitim modeli olarak var olduğunu, İslam dünyası tarafından da örnek alındığını ifade etti. Konuşmaların ardından İHL talebeleri, ziyaretçilere müzik dinletisi ve tiyatro gösterisi sundu.