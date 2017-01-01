NG Residence 4 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla kazançlı yatırım fırsatı sunuyor

NG Kütahya Seramik güvencesiyle Basın Ekspres Yolu’nda hızla yükselen NG Residence, lokasyonu ve tasarımıyla alanında fark yaratırken, peşinatsız, 4 bin 900 TL’den başlayan taksitlerle konut alıcılarını kazançlı yatırım fırsatıyla buluşturuyor. 2018’de teslim edilmesi planlanan proje, büyüklükleri 62 ile 139 metrekare arasında değişen 1+1 ve 2+1 seçeneklere ve 3.18 metreye varan tavan yüksekliğine sahip daireleriyle, konutlarda alışılagelmiş daire kavramını yeniden tanımlıyor.



Seramik sektöründe Türkiye’nin öncü markası olan NG Kütahya Seramik’in estetik ve güven kavramını bir araya getirdiği NG Residence projesi, sahip olduğu üst düzey tasarım ve konumuyla sunduğu kazançlı yatırımı taçlandırıyor. 2018’de yaşamın başlayacağı proje, peşinatsız, 4 bin 900 TL’den başlayan taksitli ödeme seçenekleriyle yatırımcılara konforlu ve ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralıyor.