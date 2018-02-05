Neymar'dan flaş sözler: ''Real Madrid için...''

Adı uzun bir süredir Real Madrid'le transfer dedikodularına karışan Neymar'dan Şampiyonlar Ligi'nde yaklaşan Paris Saint Germain-Real Madrid maçıyla ilgili açıklama geldi.



Geçtiğimiz yaz Barcelona'dan 222 milyon euroluk rekor bir bedelle PSG'nin yolunu tutan Brezilyalı süperstar, Real'e karşı oynamayı dört gözle beklediğini söyledi.



"Hepimiz bu tip maçlar için hazırlanırız." diyen Neymar, "Real'e karşı oynayacağım için çok heyecanlıyım ve o günün hemen gelmesini istiyorum." şeklinde konuştu.



Neymar, bu sezon PSG forması altında çıktığı 26 maçta 27 gol, 16 asistle oynayarak olağanüstü bir grafik çizdi.