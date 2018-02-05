THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Neymar'dan flaş sözler: ''Real Madrid için...''

Paris Saint Germain'in Brezilyalı süperstarı Neymar, Şampiyonlar Ligi'nde yaklaşan Real Madrid maçı hakkında konuştu.

05 Şubat 2018 Pazartesi 11:27
Neymar'dan flaş sözler: ''Real Madrid için...''

Adı uzun bir süredir Real Madrid'le transfer dedikodularına karışan Neymar'dan Şampiyonlar Ligi'nde yaklaşan Paris Saint Germain-Real Madrid maçıyla ilgili açıklama geldi.

Geçtiğimiz yaz Barcelona'dan 222 milyon euroluk rekor bir bedelle PSG'nin yolunu tutan Brezilyalı süperstar, Real'e karşı oynamayı dört gözle beklediğini söyledi.

"Hepimiz bu tip maçlar için hazırlanırız." diyen Neymar, "Real'e karşı oynayacağım için çok heyecanlıyım ve o günün hemen gelmesini istiyorum." şeklinde konuştu.

Neymar, bu sezon PSG forması altında çıktığı 26 maçta 27 gol, 16 asistle oynayarak olağanüstü bir grafik çizdi.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 11:27
  1. Neymar
  2. PSG
  3. Real Madrid
  4. Paris Saint-Germain

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oyuncak tercihlerimiz nasıl olmalı?
    1. Oyuncak tercihlerimiz nasıl olmalı?
    2. İstanbul, isminin nereden geldiğini..
    3. Cemil Bayık'tan skandal sözler! Bize..
    4. Çocuklarınızı zararlı oyunlardan nasıl..
    5. Düğünde takılan takılar kimin?..
    6. Müteahhitler, sattıkları konuttan 5..
    7. Rusya: Teröristlere verilmesinden..
    8. Ahmet Nur Çebi'den Aykut Kocaman'a yanıt
    9. Rusya: Teröristlere verilmesinden..
    10. Mağduriyetlere sebep olan ''18..
    11. Zirveye Sivasspor ayarı!
    12. Mafyanın yeni yuvası: Sosyal medya!
    13. 'Mağlubiyetin hakemlerle bir ilgisi yok'
    14. Erdoğan papa görüşmesi sona erdi!
    15. Çocuk, kıyafetlerinde nelere dikkat..
    16. Trabzonspor'un konuğu Göztepe! İşte..
    17. Usta oyuncudan CHP'li vekile çok sert..
    18. Türk askeri bayrağı ezan okuyarak dikti
    19. Cemil Bayık'tan skandal sözler!
    20. Sınıra tank sevkiyatı devam ediyor
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!
    Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Yeni bir havalimanı geliyor! 2 kente hizmet edecek...
    Yeni bir havalimanı geliyor! 2 kente hizmet edecek...
    Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!
    Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!