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Neymar'dan ayrılık sinyali

Barcelona'nın Brezilyalı futbolcusu Neymar'ın, teknik direktör Valverde'nin izniyle antrenmana katılmaması, futbolcunun PSG'ye transfer olacağı iddialarını güçlendirdi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:30
Neymar'dan ayrılık sinyali

İspanyol kulübü Barcelona, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer olacağı iddia edilen Brezilyalı futbolcusu Neymar'ın, teknik direktör Ernesto Valverde'nin izniyle antrenmana katılmadığını açıkladı.

Barcelona'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Neymar, teknik direktörün izniyle antrenmana katılmadı." ifadesi kullanıldı.

Bu gelişme, PSG'nin Brezilyalı futbolcuyu, sözleşmesindeki 222 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna katacağı söylentilerini güçlendirdi.

Anlaşma gerçekleşirse 25 yaşındaki Neymar, tarihin en pahalı futbolcusu olacak.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:30
  1. Barcelona
  2. Fransa
  3. Brezilya
  4. Twitter
  5. Neymar
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