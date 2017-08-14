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Neymar'dan 1 gol 1 asist!

Ligue 1'in ikinci haftasında PSG'nin Barcelona'dan 222 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Neymar, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Brezilyalı yıldız, bir gol ve bir asistle yıldızlaşırken PSG, Guingamp'ı 3-0'la geçti.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:44
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:44
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