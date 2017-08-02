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Neymar adım adım PSG’e

Barcelona’nın yıldızı Neymar, takımının bugünkü antrenmanına katılmayarak tesislerden ayrıldı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:55
Neymar adım adım PSG’e

Barcelona’da geleceği merak konusu olan Brezilyalı yıldız Neymar, takımının bugünkü antrenmanına katılmadı. Neymar’ın takımla vedalaştığı ve tesislerden ayrıldığı belirtilirken, Katalan ekibinden yapılan açıklamada ise futbolcunun izinli olarak antrenmana katılmadığı duyuruldu. 25 yaşındaki futbolcunun ismi Fransız ekibi Paris Saint Germain (PSG) ile anılıyordu. PSG’nin Neymar transferi için Barcelona’nın sözleşmesine eklediği 222 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödeyeceği, oyuncuya da 100 milyon Euro imza parası vereceği belirtiliyor.

PSG bu transferi gerçekleştirdiği takdirde, Neymar dünyanın en pahalı transferi olacak. Transfer rekorunu geçtiğimiz yıl, Manchester United, Pogba’yı kadrosuna katarak kırmıştı. Pogba, Juventus’tan 105 milyon Euro karşılığından Manchester United’a imza atmıştı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:55
  1. Manchester United
  2. Manchester
  3. Barcelona
  4. Brezilya
  5. Juventus
  6. Paris Saint Germain
  7. Neymar
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