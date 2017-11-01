New York'taki terör saldırısına Donald Trump'tan sert tepki

Sosyal medya mesajında "yeter" sözcüğünü kullanan Trump'a New York'ta yaşayan sanatçılar da destek verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, DAEŞ'le mücadelede daha etkin önlemler alacaklarının işaretini sosyal medya mesajında "Yeter!" sözüyle verdi.

ABD Başkanı Trump, New York'taki terör saldırısından hemen sonra Twitter'daki kişisel hesabından dört mesaj paylaştı.

İlkinde, taziye bildiren ve son duruma ilişkin bilgi veren Trump, diğer mesajlarında DAEŞ'le mücadelede "kararlılık göstereceklerini" belirtti.

"Ortadoğu'da veya başka bir yerde yendikten sonra DAEŞ'in Amerika'ya dönmesine izin vermeyeceğiz" diyen ABD Başkanı Trump uyguladıkları iç güvenlik progamını sıkılaştıracaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump göçmenlik ve vize yasaları konusunda kendisini eleştirenlere "imalı" bir ifade kullanarak şöyle seslendi: "Siyasi doğruculuk iyi olabilir, ama bu konuda değil."

New York'taki saldırı sonrasında çok sayıda ünlü de terörü kınayan mesajlar paylaştı. Eski başkanlardan Barack Obama ve Trump'ın seçim rakibi Hillary Clinton da "ilk anda" taziye ve tepki mesajı yazanlar arasındaydı.

Şarkıcı Taylor Swift, Charlie Puth, Boy George ve saldırının gerçekleştiği yere çok yakın bir noktada bulunduğunu açıklayan Josh Groban gibi diğer ses sanatçıları Twitter'dan destek mesajları yayınladılar.

Sinema oyuncuları Bette Midler, Jared Leto, Patricia Arquette, Zoe Saldana da saldırının hemen ardından "New Yorklu sanatçılar" olarak kınama mesajları yayınladılar.