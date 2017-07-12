New York’ta polis araçlarına kurşun geçirmez cam takılacak

ABD’nin New York kentinde çok sayıda polis memurunun, devriye araçları kurşunlanarak öldürülmesinin ardından, Başkan Blasio’nun böyle bir karar aldığı duyuruldu.

En son devriye aracında görevli Brian Moore’un silahlı saldırıda öldürülmesinden sonra devriye araçlarına kurşun geçirmez cam takılmasına karar verildiği duyuruldu. Cam, hem sürücü hem de yolcu tarafındaki camlara takılacak.

Yerel haber kaynaklarına göre, New York Şehri Polis Teşkilatı (NYPD) 2016 yılında bir pencere pilot programı başlattı. Kapıları koruyan kurşun geçirmez panelleri kurmak için Temmuz ayında 6,8 milyon dolar ayrıldı. Devriye araçlarının camlarına kurşun geçirmez cam yerleştirmek için 10.4 milyon dolar ödeneği New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’un onayladığı duyuruldu.