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New York'ta Metronun yenilenmesi için zenginlere vergi artışı

New York Belediye Başkanı de Blasio, eski ve bakımsız New York metrosunun yenilenmesi için yıllık geliri 500 bin doların üzerinde olanların daha fazla vergi ödemesini önerdi

08 Ağustos 2017 Salı 09:22
New York'ta Metronun yenilenmesi için zenginlere vergi artışı

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, eski ve  bakımsız New York metrosununun yenilenmesi için eyaletteki "zenginlerin" ödediği  vergi oranının artırılması önerisinde bulundu. 

De Blasio, düzenlediği basın toplantısında, New York'un eskiyen metro  sisteminin yenilenebilmesi için eyalette yıllık geliri 500 bin doların üzerinde  olanların ödediği gelir vergisi oranının yüzde 3,9 dan yüzde 4,4 'e çıkarılmasını  teklif etti.

Faturayı, işçi ailelere ve günlük metro kullanan ve artan toplu taşıma  ücretlerinin baskısını hali hazırda üzerinde hissedenlere kesmek yerine  "zengin  New Yorkluların" biraz daha fazla vergi ödeyebileceğini belirten de Blasio, bu  artışın, vergi mükelleflerinin yüzde 1'ini (yaklaşık 32 bin kişiyi)  etkileyeceğini ve yılda 800 milyon dolar getireceğini söyledi.

Dünyanın en büyük ve en eski metro ağlarından New York metrosu,  altyapı eksikliği, kirlilik ve bakımsızlık nedeniyle günlük ulaşımda sıkıntılar  yaşatıyor.

Yaklaşık 390 kilometre uzunluğunda raylı sisteme sahip New York  metrosunda hala 80 yıl öncesinin teknolojisi kullanılıyor. Sinyalizasyon sistemi  1930'lu yıllarda analog olarak tasarlanan ve bilgisayar sistemine geçilemeyen New  York metrosunda, rötarlar ve arızalar günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

New York metrosunu işletme yetkisine sahip Büyükşehir Ulaşım  İdaresi'nin (MTA) verilerine göre hafta içi günlük ortalama 6 milyon, hafta sonu  da 6,5 milyon insanı taşıyan New York metrosunda ayda ortalama 70 bin seferde  gecikme yaşanıyor.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 09:22
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