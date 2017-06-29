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New York'ta korkutan yangın

New York'un Manhattan bölgesindeki bir apartmanda çıkan yangına müdahale eden 16 itfaiyecinin yaralandığı bildirildi.

29 Haziran 2017 Perşembe 10:37
New York'ta korkutan yangın

New York'un Manhattan bölgesindeki bir apartmanda çıkan yangına müdahale eden 16 itfaiyecinin yaralandığı bildirildi.

Manhattan'ın Greenwich Village Mahallesi Broadway Caddesi üzerindeki bir apartmanda akşam saatlerinde çıkan yangının kısa sürede bütün binayı sarması çevrede korkuya neden oldu.

Yangına çok sayıda itfaiyeci müdahalede bulunurken, Acil Durum Sıhhi Hizmetler (EMS) 16 itfaiyecinin hafif şekilde yaralandığını, başka yaralı bulunmadığını ifade etti. Yangında, birçok evcil hayvan da son anda kurtarıldı.

New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) Amiri Daniel Nigro yaptığı açıklamada, 200 itfaiye erinin müdahale ettiği yangının, birinci kattaki hazır gıda mağazasında çıktıktan sonra baca yoluyla en üst kata kadar ulaşmış olabileceğini belirtti. Öte yandan yangın sebebiyle bazı sokaklar da bir süre araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 10:37
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