New York’ta göçmen avı

ABD Vatan Güvenliği Göç ve Gümrük İcra Dairesi, New York’ta kısa adı “ERO” olan operasyon kapsamında aralarında 10 kadın ve 1 Türk vatandaşının bulunduğu 114 kaçak göçmeni gözaltına aldı. ICE’nin resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, kamu güvenliği tehdidi teşkil eden, suça karışmış, sınır dışı edildikten sonra ülkeye tekrar giren ve federal göçmen yargıçlar tarafından göç yasalarını ihlal ettiği belirlenen kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.

ICE New York Sorumlusu Thomas Decker, "Ulusumuzun gurur verici bir göç tarihi var. Bizler vatandaşlarını ve burada yaşayanları korumak için özel olarak tasarlanmış yasalar tarafından yönetilen bir ulusuz. ERO sınır dışı görevlileri, yasa koyucularımız tarafından belirlenen göç yasalarını uygulamakla yükümlüdür" dedi.

ICE, çoğunluğu Meksika, Ekvator, El Salvador, Jamaica ve Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olan, başta uyuşturucu kaçakçılığı ile saldırı, dolandırıcılık ve cinsellik olmak üzere 30 ayrı suça adı karışan kaçak göçmenlere ait ayrıntıları ise açıklamadı.