Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

New York’ta göçmen avı

New York’ta 114 kaçak göçmen, ABD Vatan Güvenliği Göç ve Gümrük İcra Dairesi (ICE) ekipleri tarafından gözaltına alındı.

30 Temmuz 2017 Pazar 10:39
New York’ta göçmen avı

ABD Vatan Güvenliği Göç ve Gümrük İcra Dairesi, New York’ta kısa adı “ERO” olan operasyon kapsamında aralarında 10 kadın ve 1 Türk vatandaşının bulunduğu 114 kaçak göçmeni gözaltına aldı. ICE’nin resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, kamu güvenliği tehdidi teşkil eden, suça karışmış, sınır dışı edildikten sonra ülkeye tekrar giren ve federal göçmen yargıçlar tarafından göç yasalarını ihlal ettiği belirlenen kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.

ICE New York Sorumlusu Thomas Decker, "Ulusumuzun gurur verici bir göç tarihi var. Bizler vatandaşlarını ve burada yaşayanları korumak için özel olarak tasarlanmış yasalar tarafından yönetilen bir ulusuz. ERO sınır dışı görevlileri, yasa koyucularımız tarafından belirlenen göç yasalarını uygulamakla yükümlüdür" dedi.

ICE, çoğunluğu Meksika, Ekvator, El Salvador, Jamaica ve Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olan, başta uyuşturucu kaçakçılığı ile saldırı, dolandırıcılık ve cinsellik olmak üzere 30 ayrı suça adı karışan kaçak göçmenlere ait ayrıntıları ise açıklamadı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 10:39
  1. ABD
  2. Dominik
  3. Meksika
  4. Ulus
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şiddetli fırtına pazar yerini bu hale getirdi
    1. Şiddetli fırtına pazar yerini bu hale..
    2. Spartak Moskova Roman Neustadter'i..
    3. Resmi plakalı araçların denetimi..
    4. TEM'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 2..
    5. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan hızlı..
    6. Mersin'de sahte içki operasyonu: 1..
    7. Kahramanmaraş’ta gelinlik fiyatları..
    8. 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
    9. Kızkalesi'nde turist yoğunluğu
    10. Pasinler’de orman yangını
    11. Köy yolları sıcak asfalta kavuşuyor
    12. Hurmacı, Akhisar’da kalıyor
    13. ABD polisi sokaklarda silah topluyor
    14. Karabuğday hasadı çiftçinin yüzünü..
    15. Emekliye zam planı
    16. Konya'da 300 kök Hint keneviri bulunan..
    17. FETÖ'cüler Duruşma salonuna o sırayla..
    18. Hakkari'den acı haber! 1 şehit...
    19. Bodrum'da gece klubüne silahlı saldırı!
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
    Fatih Terim hakkında suç duyurusu
    Fatih Terim hakkında suç duyurusu
    Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara çekilsin' mesajı ime?
    Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara çekilsin' mesajı ime?
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi