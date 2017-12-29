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New York'ta feci yangın... Diri diri yandılar

Bronx'ta alevlerin yükseldiği beş katlı binada yaşayanlar dışarı kaçamadı, 12 kişi hayatını kaybetti. 15 yaralı arasında bazılarının durumu ağır.

29 Aralık 2017 Cuma 08:51
New York'ta feci yangın... Diri diri yandılar

ABD'nin New York eyaletinin Bronx bölgesinde bir binada yangın çıktı.

Fordham Üniversitesi ve Bronx Hayvanat Bahçesi yakınlarında yer alan Prospect bulvarındaki beş katlı binadan alevlerin yükseldiğinin haber alınmasıyla, itfaiye ekipleri olay yerine akın etti.

Yerel saatle 19.00 sularında çıkan yangında tüm çabalara rağmen 12 kişi feci şekilde öldü. Yaşamını yitirenler arasında bir de bebek var.

Binada birçok yaralı var, yaralılardan bazılarının durumu ağır.

İtfaiye şefi Daniel Nigro, çeşitli katlarda hayatını kaybeden kurbanların yaşlarının birden 50'ye kadar değiştiği bilgisini verdi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, facianın kentte son çeyrek asırda meydana gelen en ölümcül yangın trajedisi olduğunu söyledi.

160'tan fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 08:51
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