New York’ta 60 bin köle

Eski çağlardan 19. yüzyıla kadar uzun bir tarih boyunca çeşitli biçimlerde var olan kölelik 21. yüzyılda karşımıza modernleştirilmiş halde çıkıyor. Özellikle hizmet sektöründe çalışanlar emeğinin karşılığını alamıyor.

Dünyanın en büyük ekonomilerinden ABD, çalışan evsizlerin de en fazla olduğu ülkelerin başında geliyor. Evsiz Hizmetleri Birimi verilerine göre, 8 milyonu geçen nüfusuyla ABD’nin en büyük metropolü New York’ta 60 binden fazla evsiz bulunuyor.

Dünyanın en pahalı emlak piyasalarından birine sahip New York’ta düşük ücretle hizmet sektöründe çalışan binlerce kişi, yüksek ev kiralarını karşılayamadığı için barınaklarda yaşamak zorunda kalıyor. New York’ta barınaklarda yaşayanların üçte ikisini (yaklaşık 40 bin), çocuklu aileler oluşturuyor. Barınaklarda 23 binden fazla çocuk kalıyor.

Manhattan’da bir barınakta yaşayan ve sadece ilk adını veren Richard, “Mükemmel bir işim olduğunu söyleyemem. Staten Adası feribotlarında bilet satıyorum. Yeteri kadar para kazanamadığım için burada kalıyorum” diyor. Sirke benzettiği barınakta koşulların çok iyi olmadığını anlatan Richard, daha iyi bir iş bulup birikim yaptıktan sonra barınaktan ayrılmak istediğini söylüyor.