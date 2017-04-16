New York’ta 60 bin köle

Amerika’nın kölelik geleneği ‘modernleştirilmiş’ haliyle devam ediyor. Dünyanın en ışıltılı kentlerinden biri olan New York’ta 60 bin evsiz barınaklarda yaşıyor. Ancak bu ‘evsiz’ler bildiğiniz gibi değil, çoğu eğitimli, maaşlı çalışanlardan oluşuyor.

New York’ta 60 bin köle
Eklenme: 16 Nisan 2017, 12:33

Eski çağlardan 19. yüzyıla kadar uzun bir tarih boyunca çeşitli biçimlerde var olan kölelik 21. yüzyılda karşımıza modernleştirilmiş halde çıkıyor. Özellikle hizmet sektöründe çalışanlar emeğinin karşılığını alamıyor.

Dünyanın en büyük ekonomilerinden ABD, çalışan evsizlerin de en fazla olduğu ülkelerin başında geliyor. Evsiz Hizmetleri Birimi verilerine göre, 8 milyonu geçen nüfusuyla ABD’nin en büyük metropolü New York’ta 60 binden fazla evsiz bulunuyor.

Dünyanın en pahalı emlak piyasalarından birine sahip New York’ta düşük ücretle hizmet sektöründe çalışan binlerce kişi, yüksek ev kiralarını karşılayamadığı için barınaklarda yaşamak zorunda kalıyor. New York’ta barınaklarda yaşayanların üçte ikisini (yaklaşık 40 bin), çocuklu aileler oluşturuyor. Barınaklarda 23 binden fazla çocuk kalıyor.

Manhattan’da bir barınakta yaşayan ve sadece ilk adını veren Richard, “Mükemmel bir işim olduğunu söyleyemem. Staten Adası feribotlarında bilet satıyorum. Yeteri kadar para kazanamadığım için burada kalıyorum” diyor. Sirke benzettiği barınakta koşulların çok iyi olmadığını anlatan Richard, daha iyi bir iş bulup birikim yaptıktan sonra barınaktan ayrılmak istediğini söylüyor.

 
EtiketlerABDKÖLEKÖLELİKNEW YORK
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tomtomtummy

2) Son yillar da bulundugum eyaletler deki evsiz-barksiz insanlarin sayisin da gozle gorulebilecek sekilde muazzam bir artis var. Yeni tureyen bir yasam sekli de nomadik. Bilhassa gencler teknolojinin yardimiyla (islerini laptop ile yapabilenler) karavan tipi minibus araclar da yasamayi tercih ediyorlar. Kiralar, ev vergileri,ve ulasim da muazzam artislar var. Sehir icin de yasam inanilmaz derece de pahali. 70mt kare kucuk derdik, 40mt kare( aylik kirasi $ 2,000) dogal oldu. Simdi de 16-20mt karelik studyolar ($ 1,200) turemeye basladi.

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tomtomtummy

Yillardir devletin yonlendirmis oldugu "crony capitaliz" ile ABD'nin bugunku ekonomik ve politik sistemle duzelmesi mumkun degil. Suratle iflasa dogru kosan bir ABD var. Dunyanin en borclu ulkesi ABD'nin milli borcu sadece Obama'nin 8 yillik yonetimi altinda

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