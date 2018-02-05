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New York Times'tan flaş iddia! DEAŞ teröristler kadın kılığında...

New York Times gazetesi, görüştüğü görgü tanıklarından yola çıkarak DEAŞ'lı teröristlerin Suriye'de köşeye sıkıştığını, kaçmak için ise kadın kılığına girdiğini öne sürdü.

05 Şubat 2018 Pazartesi 19:19
New York Times'tan flaş iddia! DEAŞ teröristler kadın kılığında...

Gazete ayrıca, ülkede kalmayı sürdüren örgüt üyelerinin de yeraltına yöneldiğini iddia etti. NEW YORK Times (NYT) gazetesi, DEAŞ'a yönelik hazırladığı haberinde yer verdiği görüşlerle terör örgütünün yeraltına indiği yorumunda bulunurken, köşeye sıkışan örgüt üyelerinin de kadın kılığında Türkiye'ye kaçtığını buradan da Avrupa'ya ulaşmak istediğini öne sürdü.

NYT, Suriye-Türkiye sınırında insan kaçakçılığı yaptığı belirtilen Ebu Ömer isimli bir kişinin görüşlerine de yer verildiği haberinde, bir dizi Amerikan ve Avrupa çıkışlı istihbarat raporunun yanı sıra uzman görüşleri ve görgü tanıklarının da görüşlerine dayanarak 'DEAŞ'ın faaliyetlerini yeraltında sürdürdüğü yorumunda bulundu.

 

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 19:19
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