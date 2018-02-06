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New York Times’tan çarpıcı iddia… Siyonist İsrail ile gizli anlaşma!

Mısır ile Siyonist İsrail Rejimi arasında gizli bir güvenlik anlaşması imzalandığı iddia edildi.

06 Şubat 2018 Salı 02:20
New York Times’tan çarpıcı iddia… Siyonist İsrail ile gizli anlaşma!

New York Times gazetesi tarafından dile getirilen iddiaya göre Mısır’daki Sisi rejimi, Siyonist İsrail’in Sina yarımadasında askeri operasyonlar düzenlemesine gizlice onay verdi.

2015 yılında imzalan anlaşmanın ardından İsrail ordusunun Mısır içerisinde en az 100 hava operasyonu gerçekleştirildiği iddia edildi.

Mısır hava sahasını kullanan İsrail uçaklarının üzerinde hiçbir işaret yer almadığı belirtilirken, üzerlerindeki simgelerin de kapatıldığı bildirildi.

Mısır ve İsrail yönetimlerinin anlaşmanın gizli tutulması konusunda anlaştıkları ve özellikle medyadan gizledikleri de iddia edildi.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 02:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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