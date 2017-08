New York Times'in 100 yıldır bitmeyen Türkiye kini!

1851'de gazeteci ve siyasetçi Henry Jarvis Raymond ve bankacı Geroge Jones tarafından New York'ta kurulan New York Times dünyanın en köklü medya kuruluşlarından birisi. Gazetenin 1896 yılından bu yana sahibi Sulzberger Ailesi. 18 farklı yayına da sahip olan 'The New York Times Company'nin tarihi 1,5 milyona yaklaşan tirajına karşın skandallarla dolu.

Hükümetle bile davalık

Gazetenin tarihindeki en büyük skandal ise ABD'li bir kamu görevlisi olan L.B. Sullivan'i 29 Mart 1960'da iftiralarla dolu bir haber yayınlaması. Bu iftiralar dolayısıyla para cezası ödemeye mahkum edilen gazete 1971'de 'Pentagon Belgeleri' yazı dizisi dolayısıyla ABD hükümeti tarafından dava edildi.

The New York Times 7 Haziran Seçimleri öncesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hadsiz eleştirilere başlayarak "Türkiye'nin baş basın eleştirmeni" başlıklı bir yazı yayımladı. Gazete "Türkiye'nin liderine göre, New York'tan yapılan eleştiri yayımlanmaya uygun değil" diyerek kışkırtıcı bir rol üstlendi. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Erdoğan'ın 'gücünü artırmasının Türkiye'yi belirsizliğe sürükleyeceğini' yazdı. 2014 Eylül'de akılalmaz bir iddia ortaya atan gazetenin Yayın Yönetmeni Dean Bauet, Türk yetkililerin muhabirlere yönelik tehditler savurduğunu iddia etti. Ancak ispata davet edilen Bauet sessizliğe büründü.

İşte gazetenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade ettiği Abdülhamit, Menderes ve Özal için yazdığı hakaret ve iftira dolu haber başlıkları ve yazılar:



Erdoğan'ı düşman gibi görüyor

Aralık 2014'te de yine Erdoğan'ı hedef tahtasına koyan gazete Türkiye'de medyaya yönelik operasyonlar yapıldığını ve bunun 'paranoya siyasetinin bir parçası olduğunu' iddia etti. Paralel yapıya karşı gerçekleştirilen operasyonların ardından "Erdoğan, paralel evrende yaşayan despot bir lider imajı çiziyor" hakaretinde bulunmuştu. 23 Mayıs 2015'te 'Türkiye üzerinde kara bulutlar' adlı bir yazı yayımlayan New York Times şunları yazdı: Erdoğan doğruyu söyleyenlere karşı hasmane bir tavır takınıyor gibi. ABD ve NATO müttefikleri onu bu yıkıcı yoldan geri döndürmeye çalışmalı.

İşte iftira dolu manşetler

'İmparatorluğu sattı' bile yazdılar

19 Aralık 1886: 'Sultan Abdülhamit komplocuların ve ajanların gölgesinde halkının saygısını kaybetti.

15 Mart 1892: 'Sultan Abdülhamit'e karşı planlanan suikast girişimi büyük heyecan yarattı.'

3 Kasım 1895: 'İmparatorluğu'ndaki son 20 yıla bakıldığında, Sultan Abdülhamit'in Hıristiyan halkından daha büyük bir düşman görmediği açık...'

20 Kasım 1895: 'Abdülhamit'in emriyle Harput'a giren Kürt süvarileri Hıristiyanları katletti.'

24 Ocak 1896: 'Abdülhamit İmparatorluğu Rus Çarına sattı.' Ayrıca gazete sözde Ermeni Soykırımı konusunda Abdülhamit'i karalayan yüzlerce haber yaptı.

Menderes'e karşı darbeyi kışkırttılar

19 Nisan 1953: 'Türkiye'nin ekonomisi zora girdi. Bu Başbakan Adnan Menderes tarafından yalanlansa da mevcut ekonominin kötü sonuçları para piyasalarında görülmeye başlandı.'

15 Aralık 1953: 'Türk siyasi partisi tacize uğradı. Meclis, Menderes'e muhalif olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin mallarına el konulmasını onayladı.'

25 Nisan 1960: Bu ay İnönü'nün mitinglerini ordu yardımıyla durdurması karşısında durumu protesto eden askerler tutuklandı. Atatürk'ün devriminden bu yana ilk kez ordu içinde siyasi muhalefet olduğu göz önünde tutulmalı. Liberalleşme sayesinde Menderes seçimleri kazandı.

'Huysuz, hiddetli kan davası güden'

12 Haziran 1985: Türkiye'de bir polis devleti yaratabilme korkusu yarattığını söylediler.

15 Mayıs 1988: 'Türkler Özal'ın referandumunu reddetti' başlıklı haberde istifa kampanyası başlatmıştı.

9 Mart 1991: 'Türkiye'de yeni bir hanedanlık mı? eğer öyleyse yönetilemez bir hanedanlık…' Özal ve eşi Osmanlıların modern bir versiyonu...

1993 yılında Özal'ın ölüm haberini ise 'Turgut Özal, 66, Ankara'da vefat etti; Türkiye'nin kavgacı Cumhurbaşkanı' . Haberde Özal için 'Gözlüklü, huysuz, hiddetli, iç işlerinde kişisel kan davalarını güden" gibi hakaretlerde bulunmuştu.