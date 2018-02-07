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New York Times, İsrail işgalindeki Batı Şeria'yı haritadan sildi!

The New York Times’ın 4 Şubat Pazar günü yayımlanan baskısında işgal altındaki Batı Şeria haritadan çıkarıldı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 21:58
New York Times, İsrail işgalindeki Batı Şeria'yı haritadan sildi!

ABD'de günlük çıkan gazete The New York Times'ın 4 Şubat Pazar günü yayımlanan baskısında işgal altındaki Batı Şeria haritadan çıkarıldı.

Electronic Intifada web sitesinden Michael F. Brown tarafından ortaya çıkarılan ayrıntıya göre gazetenin Pazar günkü baskısında David D. Kirkkpatrick'in yazısı İsrail'in, Mısır'ın izniyle, Sina çölüne gerçekleştirdiği operasyonu konu alıyordu. Sorun ise yazının kendisi değildi. Yazıya iliştirilen haritada kartoğraflar (haritacı) Batı Şeria'yı haritadan çıkarmıştı. Bu ise gazetenin İsrail'i içeren fakat Batı Şeria'yı silip atan bu haritayla editoryal politikası hakkında ciddi sorulara neden olduğu Brown'ın makalesinde dile getirildi.

Electronic Intifada sitesinden gazetenin dış haberler servisine sorulan sorulara ise herhangi bir cevap alınamadı.

THE NEW YORK TIMES'A SORULAR YÖNELTİLDİ

Electronik Intifada şu soruları yöneltti:

Bu The New York Times'ın yeni politikası mı yoksa berbat bir hata mıydı?

Bu bir hata ise nasıl oldu?

İsrail Batı Şeria'yı ilhak ederse gazete de Batı Şeria'yı İsrail toprağı olarak mı gösterecek?

Gazetenin kararı Trump'ın böyle bir ilhakı onaylaması üzerine mi kurulu?

NETANYAHU'NUN FOTOĞRAFINDA DA BATI ŞERİA KAYIP

Dikkat çekecek biçimde yazının online halinde ise harita bulunmuyor fakat İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 2017 yılında bir etkinliğe katılmış ve bir haritanın önünde konuşurken fotoğrafı yayımlanmış.

Netanyahu'nun arkasındaki haritada da Batı Şeria bulunmuyor. Golan Tepeleri bu haritada İsrail'e ait gözükürken Ölüdeniz kaybolmuş. Tıpkı gazetenin baskısındaki haritada olduğu gibi.

GAZZE ŞERİDİ VAR BATI ŞERİA YOK!

Hem online hem de baskı haritalarda ise Gazze Şeridi görülebiliyor.

Buradan çıkarılacak sonuçlardan biri, İsrail'in 2 milyon insanı gelecekte Gazze Şeridi'ne sıkıştırılması, Batı Şeria'dakilerin ise İsrail'e katılması belki de oy haklarının bile olmayacağı anlamına mı geliyor?

FİLİSTİN NÜFUSU İSRAİL YAHUDİ NÜFUSUNU AŞMIŞ OLABİLİR

Gazze'ye doğru ilerleyerek İsrail yöneticileri gelecekte Yahudi çoğunluğunu sağlayacaklarını mı düşünüyorlar? Çünkü 2005'e kadar uzanan nüfus verilerine göre Ürdün Nehri ve Akdeniz arasında yaşayan Filistinliler İsrail'in Yahudi nüfusunu aşmış olabilir.

Brown'ın makalesinde, The New York Times'ın okuyucularına Batı Şeria'nın haritadan silinip atılmasıyla ilgili bir açıklama borcu olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Timetürk

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 21:58
  1. The New York Times
  2. Batı Şeria
  3. İsrail
  4. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
  5. Gazze

YORUM YAZ

  • abdoabdo1 sa önce
    bence terörist ısrael toprakları gasp ediyor ve zamanla filistini yutup gasp edip kendi toprakları gibi gösterecek. sonramı ortalık çok kötü karışacak dünyada huzur kalmayacak.
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