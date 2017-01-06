New York Times gazetesi 'maklube' tarifi paylaştı

Amerikan Büyükelçiliği'nin 71 darbesinin Başbakanı Nihat Erim'in fotoğrafını paylaşmasının yankıları devam ederken, New York Times gazetesi de 'maklube' tarifi paylaştı...

New York Times gazetesi 'maklube' tarifi paylaştı
Eklenme: 06 Ocak 2017, 10:55
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Reina ve İzmir saldırısının arka planında olmakla suçlanan ABD, 71 darbesinin Başbakanı Erim'le ne güzel günlerimiz olmuştu mesajı verirken, New York Times'ta, da Türkiye'de daha çok FETÖcülerin "resmi yemeği" olarak bilinen maklube hakkında tanıtım yazısı çıktı.

Ajansların aktardığı bilgide; Hükümetin Türkiye'de cemaate karşı yaptığı operasyonlar sürerken, ünlü Amerikan gazetesi New York Times ilginç bir haber yayımladı.

Gazetenin "yiyecek" bölümünde, Francis Lam imzasıyla, Türkiye'de daha çok cemaatçilerin pişirdiği yemek olarak bilinen "maklube"nin tanıtımı yapıldı.

Nihat Erim paylaşımının yankıları devam ederken, bir anda New York Times'ın 'maklube' tarifini paylaşması, sosyal medyada tartışma oluşturdu. 

 
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