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New York Times: Dört ülke, artık Katar'daki Türk üssünün kapatılmasında ısrarcı değil

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 13 maddelik talep listesini rafa kaldırdığını belirten Amerikan gazetesi, bunun yerine söz konusu dört ülkenin Doha yönetiminden altı genel prensipte hareket etmesini isteyeceğini yazdı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:23
New York Times: Dört ülke, artık Katar'daki Türk üssünün kapatılmasında ısrarcı değil

Katar'a ambargo uygulayan Suudi arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn, Doha yönetiminden yerine getirmesini istedikleri 13 talepte artık ısrar etmediklerinin sinyalini verdi. Söz konusu talepler arasında, Katar'daki Türk üssünün kapatılması da vardı.

Son gelişmeyi okuyucularına duyuran Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, dört ülkenin bunun yerine Katar'dan altı genel prensip çerçevesinde hareket etmesini istediklerini yazdı. Bu genel prensipler arasında; 'terör ve aşırılıkla mücadele', 'terör örgütlerinin para ve güvenli bölgeler bulmasının önlenmesi', 'nefret ve şiddetin kışkırtılmasına son verilmesi' ve 'diğer ülkelerin içişlerine karışmaktan kaçınılması' gibi maddeler bulunuyor.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde konuşan dört ülkenin diplomatları, Katar ile aralarındaki sorunu barışçıl yollarla çözmek istediklerini söyledi.

Suudi Arabistan'ın BM Büyükelçisi Abdullah el Muallimi, dışişleri bakanlarının Kahire'de 5 Temmuz'da yaptıkları toplantıda altı ilke üzerinde uzlaştıklarını ve Katar'ın bunları kabul etmesinin kolay olacağını belirtti.

El Muallimi bu ilkelerden herhangi bir ödün verilmeyeceğini de vurguladı.

Katar'dan henüz açıklama yok

'Terör'e finansman sağladığı iddialarını reddeden Katar'dan ise henüz bir açıklama yapmadı.

Katar daha önce egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal eden herhangi bir talebi kabul etmeyeceğini söylemiş ve komşularının 'kuşatmasını' kınamıştı.

5 Haziran'dan bu yana komşuları Katar'ın hava, kara ve deniz sınırlarını kapatmış durumda. Katar ambargoyu Türkiye ve İran'ın desteğiyle aştı.

22 Haziran'da Katar'dan istenen 13 maddelik talepler listesinde Al Jazeera televizyonunun ve ülkedeki Türk askeri üssünün kapatılması, ülkenin Müslüman Kardeşler ile ilişkilerini kesmesi ve İran'la ilişkilerin azaltılması bulunuyordu.
Suudi Arabistan'ın BM Büyükelçisi Muallimi, Al Jazeera'nin kapatılmasının gerekmeyebileceğini ancak şiddetin kışkırtılması ve nefret söylemine son verilmesinin hayati önemde olduğunu ifade etti.

BAE'nin BM Daimi Temsilcisi Lana Nuseybe de "Katar'ın bölgemizdeki terörü ve aşırılık yanlılığını tanımlayan bu ana prensipleri kabul etmemesi durumunda Körfez İşbirliği Konseyi'ne üye kalması çok zor alacak" dedi.

Katar, bazı komşuları tarafından 'terör örgütü' olarak görülen başta Müslüman Kardeşler olmak üzere bazı gruplara destek verdiğini kabul etmiş ancak El Kaide ve IŞİD gibi gruplara yardımda bulunduğu iddialarını reddetmişti.

Kaynak: BBC Türkçe

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:23
  1. Katar
  2. Suudi Arabistan
  3. Bahreyn
  4. Mısır
  5. Brileşik Arap Emirlikleri
  6. Ortadoğu
  7. New York Times
  8. Birleşmiş Milletler
  9. Türkiye
  10. askeri üs
  11. ABD
  12. Filistin
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  25. El Kaide
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