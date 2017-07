New York Times çalışanlarından iş bırakma eylemi

New York'taki medya çalışanlarının üyesi olduğu sendika The News Guild of New York'un öncülüğünde perşembe günü öğleden sonra gerçekleştirilen eylemde, NYT editörleri, muhabirler ve diğer personel çalıştıkları yerleri terk ederek gazete binası önünde toplandı.

''EDİTÖRLER YOKSA BARIŞ DA YOK''

Binanın etrafında yürüyen gazete çalışanları, "Editörler yoksa barış da yok." ve "Onlar 'azaltma' diyor, biz 'karşı koyacağız' diyoruz." diye slogan attı.

Sendika yöneticilerinden ve etkinliği organize edenlerden Nastaran Mohit, yaptığı açıklamada, 100'ün üzerinde sendika üyesi gazete çalışanının protestoya katılıp mesai arkadaşlarına destek vererek dayanışma örneği gösterdiğini söyledi.

Mohit, NYT'nin redaktörler olmadan "dünyanın en iyi gazetesi" olduğu iddiasında bulunamayacağını dile getirdi.

Gazetede 17 yıldır editörlük yapan 67 yaşındaki Susan Guerrero da NYT yönetiminin 109 editörün yarısını işten çıkarmak istediğini iddia etti.

Guerrero, bu nedenle işi bırakıp eylem yaptıklarını ve kararın yeniden gözden geçirilmesini istediklerini anlattı.

Haziran ayı başında yapılan açıklamada, gazete yönetiminin, personelin bir kısmına emeklilik teklif ettiği ve emekli olacakların belirli sayıya ulaşmaması halinde editör, yazı işleri çalışanı ve muhabir kadrolarında işten çıkarmalar planladığı bildirilmişti.

New York Medya Çalışanları Sendikası Başkanı Grant Glickson da hafta başında NYT Genel Yayın Yönetmeni Dean Baquet'e bir mektup yazarak, sendikanın işten çıkarma kararıyla ilgili endişelerini iletmiş ve işten çıkarma planını "utanç verici" olarak nitelemişti.

Eylemi sonlandıran grup daha sonra gazete binasına girerek işlerine döndü.