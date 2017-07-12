Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

New York Times çalışanlarından iş bırakma eylemi

New York Times (NYT) gazetesi çalışanları, gazete yönetiminin personel azaltımı ve işten çıkarma planlarını protesto için geçici iş durdurma (walk out) eylemi yaptı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:49
New York Times çalışanlarından iş bırakma eylemi

New York'taki medya çalışanlarının üyesi olduğu sendika The News Guild of New York'un öncülüğünde perşembe günü öğleden sonra gerçekleştirilen eylemde, NYT editörleri, muhabirler ve diğer personel çalıştıkları yerleri terk ederek gazete binası önünde toplandı.

''EDİTÖRLER YOKSA BARIŞ DA YOK''

Binanın etrafında yürüyen gazete çalışanları, "Editörler yoksa barış da yok." ve "Onlar 'azaltma' diyor, biz 'karşı koyacağız' diyoruz." diye slogan attı.

Sendika yöneticilerinden ve etkinliği organize edenlerden Nastaran Mohit, yaptığı açıklamada, 100'ün üzerinde sendika üyesi gazete çalışanının protestoya katılıp mesai arkadaşlarına destek vererek dayanışma örneği gösterdiğini söyledi.

Mohit, NYT'nin redaktörler olmadan "dünyanın en iyi gazetesi" olduğu iddiasında bulunamayacağını dile getirdi.

Gazetede 17 yıldır editörlük yapan 67 yaşındaki Susan Guerrero da NYT yönetiminin 109 editörün yarısını işten çıkarmak istediğini iddia etti.

Guerrero, bu nedenle işi bırakıp eylem yaptıklarını ve kararın yeniden gözden geçirilmesini istediklerini anlattı.

Haziran ayı başında yapılan açıklamada, gazete yönetiminin, personelin bir kısmına emeklilik teklif ettiği ve emekli olacakların belirli sayıya ulaşmaması halinde editör, yazı işleri çalışanı ve muhabir kadrolarında işten çıkarmalar planladığı bildirilmişti.

New York Medya Çalışanları Sendikası Başkanı Grant Glickson da hafta başında NYT Genel Yayın Yönetmeni Dean Baquet'e bir mektup yazarak, sendikanın işten çıkarma kararıyla ilgili endişelerini iletmiş ve işten çıkarma planını "utanç verici" olarak nitelemişti.

Eylemi sonlandıran grup daha sonra gazete binasına girerek işlerine döndü.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:49
  1. New York Times
  2. iş bırakma eylemi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransız golcü Beşiktaş'a 'evet' dedi, geliyor!
    1. Fransız golcü Beşiktaş'a 'evet' dedi,..
    2. Karamollaoğlu: Bizi 28 Şubat'ı aratır..
    3. İsrail, Türkiye için kıvranıyor!..
    4. Fransız golcü Beşiktaş'a evet dedi!
    5. Suudi Arabistan Kralı Selman, ABD'li..
    6. İlginç görüntü! Trump'ın üzerine..
    7. Rize'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
    8. Buğday alım fiyatı belli oldu
    9. "Gazze 2020 yılında yaşanabilir bir..
    10. Arap Birliği'nde yüksek gerilim:..
    11. Diyanet İşleri Başkanı Görmez: Bir..
    12. Başbakan Yıldırım'dan CHP'ye davet..
    13. OHAL Komisyonu'na başvurular 17..
    14. Aurelien Chedjou ameliyat edildi!
    15. Dikkat! Banyoda bunu yapınca hayatını..
    16. Yıldırım'dan CHP'ye flaş 'davet' cevabı!
    17. Katar krizinin arkasından Trump'ın..
    18. Borsa kapanış rekorunu tazeledi
    19. Esed rejimi, Lübnan'ın doğusunu vurdu!
    20. Dani Alves resmen açıklandı!
    Polise, 'Haritadan yer beğen' dediler! Sonra bakın ne oldu
    Polise, 'Haritadan yer beğen' dediler! Sonra bakın ne oldu
    Türkleri istemiyoruz tagı açtılar... Türkler evine gitsin eylemleri başladı
    Türkleri istemiyoruz tagı açtılar... Türkler evine gitsin eylemleri başladı
    15 Temmuz'dan bir kaç gün sonra... 'Cumhurbaşkanı burada' deyip tekbir getirince herkes uyanıyor...
    15 Temmuz'dan bir kaç gün sonra... 'Cumhurbaşkanı burada' deyip tekbir getirince herkes uyanıyor...
    Abdullah Gül'den Gülen açıklaması
    Abdullah Gül'den Gülen açıklaması