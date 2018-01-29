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New York Times: ABD saçma bir konuma düştü

ABD merkezli New York Times gazetesi, Afrin'de PKK/PYD'li teröristlerce gerçekleştirilen intihar bombası saldırısının ardından, "Bu, ABD'yi intihar bombacılarıyla müttefik hâline getiren garip bir duruma sokuyor" dedi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 13:31
New York Times: ABD saçma bir konuma düştü

ABD'de yayımlanan New York Times gazetesi Twitter hesabından, terör örgütü PKK'nın Afrin'de gerçekleştirdiği intihar saldırısına ilişkin çarpıcı bir yorumda bulundu. 

New York Times'ın yorumunda, Afrin'de teröristlerce Türk tankının yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısının ABD'yi 'intihar bomabacılarıyla' ittifakta bulunmak gibi saçma bir konuma soktuğu yorumunda bulundu. 

 

 

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ TAKTİĞİYLE SALDIRDI; YARALANAN OLMADI

Afrin'de teröristlere yönelik Zeytin Dalı harekatı devam ederken Al Hammam Köyü'nde, terör örgütü DEAŞ taktiği kullanan PKK/PYD'li bir terörist, canlı bomba saldırısı girişiminde bulundu. Tankların yanında kendisini patlatmak isteyen canlı bomba, askerler tarafından fark edildi.

Asker ateş açtı, 'Avesta Khabur' kod adını kullanan kadın terörist kendisini patlattı. Terör saldırısında askerlerden yaralanan olmadı.

 

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 13:31
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