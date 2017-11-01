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New York saldırısından sonra yeni 'göçmen' kararı

Trump, New York saldırganının kura yolu ile göç ettiğinin ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, “Kura yolu ile göçmen alımını durduracağını" söyledi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 16:56
New York saldırısından sonra yeni 'göçmen' kararı

ABD’nin New York kentinde gerçekleştirilen terör saldırısında 8 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından saldırganın da ülkeye kura yoluyla göç ettiği ortaya çıkmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Trump, “Kura yolu ile göçmen alınımını durduracağız, liyakat yöntemiyle göçmen alacağız. Bir terörist çekiliş ile ülkemize geliyor. Ben liyakata dayalı olsun istiyorum. Başarı tabanlı bir sistem için savaşıyoruz. Daha fazla kura yöntemiyle göç istemiyoruz. Daha güçlü ve akıllı olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 16:56
  1. Donald Trump
  2. Amerika Birleşik Devletleri
  3. New York saldırısı
  4. göçmen
  • HîkmetHîkmet1 sa önce
    Alın dünyadaki bütün. Beyin göçünü sora üretin teknolojiyi bir diyer taraftan demokrasi getireceğiz diyerek yok edin ülkeleri sonra satın eski teknolojiyi sora yıllarca emin kanlarını
  • AYHAN_42AYHAN_421 sa önce
    Kimi kandırıyorsunuz şerefsizler senarist sen yapımcı sen oynayan yine sen geçin artık bunları cıa söyleyin 100 yıldır aynı filmleri yapıyor biraz yenilesin kendini
  • abdoabdo1 sa önce
    zaten hep bir bahane bulmak için abd nin kendi kendine yaptığı ada yaptırdığı terörist hareketleri bunlar. aynı 11 eylül terör olaylarını bahane edip ıraka ve orta doğuya savaş açmak gibi.
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