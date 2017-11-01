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New York saldırganının yakalanma anının görüntüleri ortaya çıktı

ABD'nin New York kentinde düzenlenen ve8 kişinin öldüğü saldırının zanlısının yakalanma anı ortaya çıktı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 07:45
Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 07:45
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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