New York borsasında Dow Jones rekor kırdı

New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.



Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 25,61 puan (yüzde 0,12) artışla 22.118,42 puana ve Standard & Poor's 500 Endeksi 4,08 puan (yüzde 0,17) yükselişle 2.480,91 puana ulaşarak rekor tazeledi. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 32,21 puan (yüzde 0,15) kazançla 6.383,77 puana yükseldi.



Analistler, güçlü şirket finansalları ve ekonomik verilerin hisse senetlerini desteklediğine işaret ediyor.