Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla güne alış ağırlıklı başladı.

25 Ocak 2018 Perşembe 18:24
New York borsası yükselişle açıldı

Dow Jones Sanayi Endeksi 92,20 puan (yüzde 0,35) artışla 26.344,32 puana yükseldi ve rekor seviyeden açıldı.

Standard & Poor's 500 Endeksi 7,21 puan (yüzde 0,25) yükselişle 2.844,75 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 36,71 puan (yüzde 0,50) değer kazanarak 7.451,76 puana ulaştı.

Açılışta, teknoloji şirketlerinden Microsoft'un hisseleri yüzde 0,8 artarken, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisse başına değeri yüzde 0,9 prim yaptı.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 18:24
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2017-YDUS Tercihleri başladı!
    1. 2017-YDUS Tercihleri başladı!
    2. Akşener: Zeytin Dalı harekâtını sonuna..
    3. Hakkari'de park halindeki araçtan 50..
    4. Bakan Ahmet Arslan: Ortak Kart 2018'in..
    5. New York borsası yükselişle açıldı
    6. Bingöl'de komandolar dualarla Afrin'e..
    7. Trump'tan Filistin'e Kudüs şantajı!
    8. Zeytin Dalı Harekatı ve canlı kalkan..
    9. Nihat Zeybekci: Blockchain karşısında..
    10. Yemen ordusu ülkede 6 bin mayın..
    11. Aslan Değirmenci'den Psikolojik Harp..
    12. Kosova'da Afrin şehitleri için eller..
    13. Bingöl'den 200 komando Afrin'e uğurlandı
    14. Sağlık çalışanları greve gitti.....
    15. 'Gazze'yi kurtarın' çığlığı
    16. Saadet Partisi'nden DSP'ye ziyaret
    17. Fatma Şahin: AB göçten şikayet..
    18. İran'dan Zeytin Dalı hamlesi! İzin..
    19. DSP'yi ziyaret eden Karamollaoğlu..
    20. Transfer bombası patladı! Vagner Love..
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    ABD'den Türkiye'ye tehdit! 'Afrin'den çekilin yoksa...'
    ABD'den Türkiye'ye tehdit! 'Afrin'den çekilin yoksa...'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.01.2018
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog