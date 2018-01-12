New York borsası rekorla açıldı

Dow Jones Sanayi Endeksi, ralli yaparak 110,25 puanlık (yüzde 0,43) artışla 25.684,98 puana ulaştı.

Standard & Poor's 500 Endeksi 6,06 puan (yüzde 0,22) yükselişle 2.773,62 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 8,18 puan (yüzde 0,11) değer kazanarak 7.219,95 puana yükseldi.

Böylece her 3 endeks güne rekor seviyelerden başlamış oldu.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, ülkede perakende satışlar, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarak 495,4 milyar dolara çıktı ve yükselişini 4'üncü aya taşıdı.