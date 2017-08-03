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New York borsası 'karışık' seyrediyor

New York borsası, güne "karışık" seyirle başladı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 17:36
New York borsası 'karışık' seyrediyor

Dow Jones Sanayi Endeksi 6,99 puan (yüzde 0,03) artışla 22.023,23 puana yükseldi ve rekor seviyeden açıldı. Endeks, son 6 işlem günü üst üste rekor seviyeden kapanmıştı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 4,11 puan (yüzde 0,06) artışla 6.366,76 puana ulaşırken, Standard & Poor's 500 Endeksi ise 2,74 puan (yüzde 0,11) düşüşle 2.474,83 puana geriledi.

Dün, elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla'nın ikinci çeyrek bilançosunun olumlu gelmesinin ardından, bugün şirketin hisselerinde artış görüldü.

New York borsasının açılmasının ardından Tesla'nın hisse başına değeri yüzde 6,7 prim yaptı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 17:36
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