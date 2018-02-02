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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, bugün açıklanan makroekonomik verilerin ülkede faiz artırımı olasılığını yükseltmesiyle haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

02 Şubat 2018 Cuma 18:21
New York borsası düşüşle açıldı

Dow Jones Sanayi Endeksi 218,56 puan (yüzde 0,83) azalarak 25.968,15 puana geriledi.

Standard & Poor's 500 Endeksi 17,46 puan (yüzde 0,62) düşüşle 2.804,52 puandan, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 26,86 puan (yüzde 0,36) azalarak 7.359,01 puandan açıldı.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıklanan raporuna göre, ülkede tarım harici sektörler ocakta 200 bin kişiye istihdam sağladı. Ülke ekonomisinin gücünü yansıtan verinin yılın ilk ayında 180 bin artması bekleniyordu.

Ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon açısından dikkatle izlediği ortalama saatlik ücretler ise ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,9 artarak beklentileri aştı. Yıllık bazda Haziran 2009’dan beri en yüksek seviyesine ulaşan ücret artışına ilişkin beklentiler, aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 seviyesindeydi.

Beklentileri aşan tarım dışı istihdam ile son 8,5 yılın en hızlı ücret artışı, Fed’in bu yıl enflasyonu dengelemek adına 3 yerine 4 kez faiz artırabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 18:21
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