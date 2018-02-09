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New York borsası artışla açıldı

New York borsasında rakamlar, dünkü sert düşüşün ardından toparlanarak haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

09 Şubat 2018 Cuma 18:44
New York borsası artışla açıldı

Dow Jones Sanayi Endeksi 347,93 puan (yüzde 1,46) artışla 24.208,39 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 35,21 puan (yüzde 1,36) yükselişle 2.616,21 puandan açıldı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 105,49 puan (yüzde 1,56) değer kaybıyla 6.882,65 puandan güne başladı.

Artan enflasyonu dengelemek için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırma ihtimali yatırımcıları satış pozisyonu almaya itmiş ve endeksler dünü yaklaşık yüzde 4'lük düşüşle tamamlamıştı.

Ocak ayında rekor seviyeye yükselen endekslerin geri çekilme nedeni olarak boğa piyasasında düzeltme yaşandığına dikkati çeken uzmanlar, piyasalarda volatilitenin hala yüksek olduğunu vurguluyor.

ABD'de "korku endeksi" veya "VIX endeksi" olarak bilinen ve Standard & Poor's 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren CBOE Volatilite Endeksi, yüzde 9 düşüşle 30,48 seviyesinde bulunuyor.

10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi de yüzde 0,4 artışla yüzde 2,860 seviyesinde seyrediyor.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 18:44
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