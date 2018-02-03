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Nevşin Mengü'nün CHP'ye üyelik talebi kabul edilmedi

Parti Meclisi üyeliği için CHP'ye üye olmak isteyen sunucu Nevşin Mengü'nün talebi kabul edilmedi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 11:24
Nevşin Mengü'nün CHP'ye üyelik talebi kabul edilmedi

CNN Türk'ten kovulmadan önce ekranda gazetecilere tarafsız olma konusunda uyarılarda bulunan Nevşin Mengü, CHP'ye üye olmak istedi.

CHP'YE ÜYE YAPMADILAR

Parti Meclisi listelerine girebilmek için, Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner'in başını çektiği grup ile hareket eden Nevşin Mengü, MYK kararıyla partiye üye olmak istedi. Ancak Mengü'nün bu talebi reddedildi.

CHP'DE KOLTUK KAVGALARI

Her zaman tarafsız olduğunu savunan, Türkiye'deki medyayı objektif olmamakla suçlayan Nevşin Mengü, partiye üye olabilseydi Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısındaki grup içerisinde yer almış olacaktı.

PARTİNİN KURALI

Partinin tüzüğüne göre; yetkili kurullara aday olabilmenin ilk şartı, parti üyeliği. Kurultay sürecinde ancak MYK kararı ile partiye aday olunuyor.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 11:24
  1. Selin Sayek Böke
  2. Nevşin Mengü
  3. İlhan Cihaner

YORUM YAZ

  • ErcErc1 sa önce
    Bu mu tarafsız güldürmeyin beni babası geçen dönem Chp Manisa Milletvekili Şahin Mengü dür.
  • AbdoAbdo2 sa önce
    Nede olsa Kıral faruk partisidir chpkk. Öyle kolay üye olamazsınız. Birde mundaroglunamuhalif haaa .hiç şansı yok üye olamaaazz. İşte chpkk budur. Kıral demokrasi şey faruk partisidir
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