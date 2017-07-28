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Nevşin Mengü'den Yeliz Yeşilmen'in 'namaz' pozuna haklı eleştiri

Yeliz Yeşilmen'in sosyal medya hesabından paylaştığı namaz pozu, tartışmalara neden oldu.

28 Temmuz 2017 Cuma 18:22
Nevşin Mengü'den Yeliz Yeşilmen'in 'namaz' pozuna haklı eleştiri

Yeliz Yeşilmen İnstagram hesabından çocuğuyla dua ettiği fotoğrafı paylaşarak "Sürekli dilimde dualarım var." dedi. Yeşilmen'in paylaşımının ardından tartışmalar alevlendi.

"GÜNAH DEĞİL Mİ"

Fotoğrafı eleştirenlerden biri de Nevşin Mengü oldu. "İslama göre namaz kılar gibi poz vermek günah değil mi? Şakır şakır fotoğrafı çekilirken kişi gerçekten Allah'la başbaşa kalabiliyor mu?" diyerek fotoğrafın kurgu olduğu imasında bulunan Mengü'ye yanıt İsmail Saymaz'dan geldi.

"BUNLARINKİ DEĞİŞİK İSLAM, ŞİRK SERBEST"

Saymaz bunun "insana tapınmak" olduğunu ifade ederek Mengü'yü destekledi. Mengü ise; "bunlarınki değişik islam, adbestsiz namaz, şirk serbest" şeklinde cevap verdi.

 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 18:22
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