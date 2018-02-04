Nevşin Mengü CHP'ye çaktı: Prosedürü kendileri oturtamadı

Nevşin Mengü'nün CHP Parti Meclisi'nde isminin yer alacağı belirtildi. Ancak partiye üye olmadığı için adaylığı söz konusu olmayan Mengü, konuyla ilgili sosyal paylaşım sitesinden açıklamada bulundu.

PM’ye kendisinin aday olduğuyla ilgili çıkan haberlere cevap veren Mengü, bunun kendi isteği olmadığını söyledi.

“ŞOKLUK BİR DURUM YOK”

Mengü paylaştığı mesajında “Şokluk bir durum yok, listeye koyalım diye kendileri aradı, kendileri karar verdi” dedi. Mengü, ikinci mesajında da “PM üyeliği konusunda bir talebim olmadı, teklif partiden geldi. Kendileri talep etti prosedürü kendileri oturtamadı benlik bir durum yok” ifadelerini kullandı.