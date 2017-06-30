Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Nevşehir’de yaz spor okulları açıldı

Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından yaz spor okulları düzenlenen program ile açıldı.

30 Haziran 2017 Cuma 14:57
Nevşehir’de yaz spor okulları açıldı

Damat İbrahim Paşa Spor salonundagerçekleştirilen açılış töreni Vali Vekili Ahmet Soley, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, antrenörler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

Yaz spor okulları açılış töreninde konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer " Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde açılan İl Spor Merkezlerimiz yaz boyunca merkez ve ilçelerimizde 21 branşta 70 antrenörümüzle beraber çalışmalarını sürdürecektir. Çocuklarımız tatil dönemi boyunca serbest zamanlarındasporyaparak sosyal ve fizikselgelişimlerine katkıda bulunacaktır. Aynı zamanda Gençlik Merkezlerimizde Ebru, Gitar, Bağlama, İngilizce, Resim, Kaligrafi, Kur’an-ı Kerim atölyelerimiz ve gençlik kamplarımızda devam etmektedir. Çocuklarını bizlere emanet eden velilerimizeteşekkür ediyor çocuklarımızınkeyifli , başarılı, verimli bir tatil dönemi geçirmelerini temenni ediyorum ’’dedi.

Yaz spor okullarında, tenis, güreş, satranç, badminton, masa tenisi, jimnastik, basketbol, judo, atletizm, boks, yüzme, hentbol, taekwondo, voleybol, bisiklet, dağcılık, okçuluk, futbol, halter ve özel sporcular ile bedensel engellilere yönelik spor branşları olacak.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 14:57
  1. Nevşehir
  2. Bağlama
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dondurma alırken dikkat!
    1. Dondurma alırken dikkat!
    2. Barack Obama Endonezya'da
    3. İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
    4. Jandarma, Ahlat’ta 1,5 ton kaçak balık..
    5. Ezine’de 20 dönümlük zirai alan yandı
    6. Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı
    7. Türkiye’nin en kaliteli ıhlamuru..
    8. AB'den Rus ambargosuna karşı meyve..
    9. Suriyelilerin Türkiye’ye dönüşü sürüyor
    10. Adanalılara 20 ton karpuz dağıtıldı
    11. DEAŞ’a yönelik operasyonda 5 tutuklama
    12. Bariyerlere çarpan araçta 5 kişi..
    13. Aykut Kocaman resmen Fenerbahçe’de
    14. Kulu’da trafik kazası: 1 yaralı
    15. Askere saldırmaya gelen teröristler..
    16. Çarşamba Ovası’nda hasar tespit..
    17. Narkotik ekipleri zehir tacirlerine..
    18. Galatasaray burada kamp yapacak
    19. Ekiplere ‘kaçın’ talimatı! Korkulan..
    20. Kirmastı köprüsüne bakım
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan gece 02.32'de halka hitap edecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan gece 02.32'de halka hitap edecek
    Türkiye YPG'yi vurdu, terör sevici ABD'den flaş açıklama geldi!
    Türkiye YPG'yi vurdu, terör sevici ABD'den flaş açıklama geldi!
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın