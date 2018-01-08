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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi yakalandı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:11
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri H.Ç. ve M.T.’yi uyuşturucu ticareti yapmaktan dolayı yakaladı. Şahısların yapılan üst aramasında satışa hazır vaziyette alüminyum folyoya sarılı 4,32 gram metamfetamin ve 1,28 gram bonzai ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltın alınan H.Ç. ve M.T. emniyetteki işlemlerinin ardından “Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak” suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 10:11
  1. nevşehir
  2. ürgüp
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