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Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu 1 gözaltı

Nevşehir’de yapılan aramada bir kişinin üzerinde esrar, metamfetamin ve uyuşturucu hap bulundu.

23 Ekim 2017 Pazartesi 13:22
Nevşehir’de uyuşturucu operasyonu 1 gözaltı

Hakkında arama kararı olan 27 yaşındaki O.D. yapılan çalışmalar sonrasında yakalandı. Polis ekipleri tarafından şahsın üzerinde yapılan arama sonrasında alüminyum folyoya sarılı esrar, metafetamin ve dört adet extasy hap ile bir adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi. O.D. hakkında “uyuşturucu madde satın almak, kullanmak ve bulundurmak” suçlarından emniyette işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 13:22
  1. nevşehir
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