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Nevşehir'de traktör kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Nevşehir'de’de köy yolunda önündeki traktöre çarpıp devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

21 Ekim 2017 Cumartesi 14:36
Nevşehir'de traktör kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Derinkuyu İlçesi'ne bağlı Kuyulutatlar Köyü yolunda meydana geldi. Şahin Aytekin'in kullandığı plakasız traktör, aynı yönde giden Veysel Karakollu yönetimindeki 38 FT 177 plakalı traktörün arkasındaki pulluğa çarpıp devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Traktördeki Ümmihan Karakollu, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Veysel Karakollu ile Canan ve Hatice Karakollu ise çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 14:36
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