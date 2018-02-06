Nevşehir’de şehidi binlerce kişi uğurladı

Cenaze namazına Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.



Şehit Uzman Onbaşı Şahin Kaya’nın Gülşehir Kurşunlu Camiinde düzenlenen cenaze namazına Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, şehidin ailesi ve binlerce vatandaş katıldı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz şehit babası Ramazan Kaya’ya başsağlığı dilerken acılı babayı teselli etti.Şehidin eşi Rabia Kaya ise eşine tabutuna sarılarak veda etmesi cenaze törenine katılanların duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Şehit Uzman Onbaşı Şahin Kaya’nın cenaze namazını İl Müftüsü Yakup Öztürk’ün kıldırmasının ardından ise cenaze Gülşehir Asri Mezarlığına defnedildi.



