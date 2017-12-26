Nevşehir'de kaçak sigara operasyonu

Niğde’den Nevşehir’e gelmekte olan bir araç içerisinde yapılan aramada gümrük kaçağı 5 bin 515 paket kaçak sigara ve 32 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Suriye uyruklu araç sürücüsü M.A.T. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildiği öğrenildi.