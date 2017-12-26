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Nevşehir'de kaçak sigara operasyonu

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışma sonrasında 5 bin 5515 paket kaçak sigara ve 32 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

26 Aralık 2017 Salı 09:21
Nevşehir'de kaçak sigara operasyonu

Niğde’den Nevşehir’e gelmekte olan bir araç içerisinde yapılan aramada gümrük kaçağı 5 bin 515 paket kaçak sigara ve 32 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Suriye uyruklu araç sürücüsü M.A.T. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 09:21
  1. MEVŞEHİR
  2. SİGARA
  3. KAÇAKÇILIK
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