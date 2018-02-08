THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Nevşehir’de jeneratör hırsızları tutuklandı

Nevşehir’de bir kişinin cep telefonunu gasp eden ve aynı zamanda iki adet jeneratör çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından enselendi.

08 Şubat 2018 Perşembe 09:36
Nevşehir’de jeneratör hırsızları tutuklandı

Darp edildikten sonra cep telefonu çalınan şahsın şikayetçi olması üzerine polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada aynı kişilerin 29 Ocak tarihinde Aksaray Caddesinde bir ikametten iki adet jeneratörü de çaldıklarını tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından şüpheli şahıslar E.M. ve İ.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘yağma, gasp ve hırsızlık suçlarından’ Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 09:36
  1. nevşehir
  2. cep telefonu
  3. hırsızlık
  4. polis

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Komisyon kuruldu! Türkiye peşine düştü
    1. Komisyon kuruldu! Türkiye peşine düştü
    2. Altının gramı güne nasıl başladı?
    3. Amerika'nın Türkiye'ye karşı 4 büyük..
    4. Ardahan'da FETÖ firarisi sahte..
    5. Almanya'da o bakanlığa tekrar Türk..
    6. Bir dönemin Türk devi için iflas istendi
    7. Terim'den oyuncularına uyarı
    8. Altay Tankı için tarihi gün
    9. Mersin'de sahte içki operasyonu: 1..
    10. 3'üncü Havalimanı'nın yüzde 78'i tamam
    11. Adana’da öğretmenden öğrenciye..
    12. Güvenlik uzmanı Ağar paylaştı!..
    13. Bankaların ücret tarifesi yüzde 50..
    14. Trump'a bir şok daha! 'Hayır' dedi
    15. Sergey Lavrov: 1 milyon insanın..
    16. Fenerbahçe'de Janssen defteri kapandı
    17. Terör örgütü DAEŞ kadın teröristleri..
    18. Askerliğini yapmayan Ahmet Hakan:..
    19. Samuel Eto'o G.Saray maçında olacak..
    20. Esed, ABD askerleriyle çatıştı!..
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
    Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 08.02.2018
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar