Nevşehir’de Esat Kabaktepe kahramanlık türküleri seslendirdi

Nevşehir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında Diriliş meydanında sahneye çıkan Esat Kabaktepe, etkinliğe gelen binlerce vatandaş ile kahramanlık türkülerini söyledi. Sahneye “Ez oğlum” türküsüyle çıkan Kabaktepe’ye vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. Burada bir konuşma yapan Kabaktepe, “Nevşehir formunuz güzel. 15 Temmuz Egemenlik Kayıtsız şartsız milletindir diyorum ben bu bayrama. Bu bayramın adı o olmalı. Bir tek memlekette, ülkede değil dünyaya hükmettiniz. Siz Gazi milletsiniz. Siz bu işi başardınız. Allah hepinizden binlerce kez razı olsun. Allah bir daha böyle şerefsizlere fırsat vermesin” diye konuştu.

Sanatçı Kabaktepe yaklaşık iki saat boyunca sevilen türkülerini seslendirdi.