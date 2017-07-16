Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Nevşehir’de Esat Kabaktepe kahramanlık türküleri seslendirdi

Nevşehir’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Esat Kabaktepe kahramanlık türküleri seslendirdi.

16 Temmuz 2017 Pazar 23:15
Nevşehir’de Esat Kabaktepe kahramanlık türküleri seslendirdi

Nevşehir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında Diriliş meydanında sahneye çıkan Esat Kabaktepe, etkinliğe gelen binlerce vatandaş ile kahramanlık türkülerini söyledi. Sahneye “Ez oğlum” türküsüyle çıkan Kabaktepe’ye vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. Burada bir konuşma yapan Kabaktepe, “Nevşehir formunuz güzel. 15 Temmuz Egemenlik Kayıtsız şartsız milletindir diyorum ben bu bayrama. Bu bayramın adı o olmalı. Bir tek memlekette, ülkede değil dünyaya hükmettiniz. Siz Gazi milletsiniz. Siz bu işi başardınız. Allah hepinizden binlerce kez razı olsun. Allah bir daha böyle şerefsizlere fırsat vermesin” diye konuştu.

Sanatçı Kabaktepe yaklaşık iki saat boyunca sevilen türkülerini seslendirdi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 23:15
  1. Ege
  2. Nevşehir
  • Ruhi Ruhi 20 dk önce
    Esat kabakliarif siirin denen sarlatanin eski arkadasidi ama onun gibi hainlik yapmadi gercek ülkücü
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yılanları çıkarmak için kuyuya 21 ton su bastılar
  1. Yılanları çıkarmak için kuyuya 21 ton..
  2. Şehitlerimize Kur'an okunmasını..
  3. 15 Temmuz şehitleri Kolombiya ve..
  4. Belediye başkanı şehit kardeşinin..
  5. Kırkpınar Güreşleri Ağalık İhalesi'nde..
  6. Anadolu Otoyolu'ndaki bakım..
  7. Bitlis’te ‘Demokrasi’ nöbeti
  8. Yasemin Can 5 binde de zirveyi bırakmadı
  9. Manisa’da mehter eşliğinde demokrasi..
  10. Nevşehir’de Esat Kabaktepe kahramanlık..
  11. Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1..
  12. Galatasaray, Östersunds FK maçı..
  13. Çerkezköy’de 15 Temmuz ruhu yaşatıldı
  14. TEM Otoyolu trafiğe kapandı
  15. Tekirdağ’da feci ölüm
  16. Kuyuya düşen işçi ağır yaralandı
  17. Sungurlu’da iki otomobil çarpıştı : 7..
  18. Batı Karadeniz’de dev dalgalar..
  19. Almanya’da 15 Temmuz anısına futbol..
  20. Ümraniye’de yapı market malzemeleri..
’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
Paranızı mutlaka alın! Başvurmayanın hakkı yanacak
Paranızı mutlaka alın! Başvurmayanın hakkı yanacak
Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
Selalar komünist gazeteyi çıldırttı!
Selalar komünist gazeteyi çıldırttı!