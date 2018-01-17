Nevşehir’de 150 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında, 24 yaşında ki O.S.’nin İstanbul’dan Nevşehir’e yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği istihbarı bilgisi alınması üzerine polis ekipleri tarafından Nevşehir’de yakalandı.

Şahsın üzerinde yapılan arama sonrasında ise 150 adet ectasy hap, 2,79 gram kubar esrar ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alına O.S.’nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi.