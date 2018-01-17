Nevşehir’de 150 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul’dan Nevşehir’e getirilen 150 adet ectasy hap ele geçirdi.17 Ocak 2018 Çarşamba 14:44
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında, 24 yaşında ki O.S.’nin İstanbul’dan Nevşehir’e yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği istihbarı bilgisi alınması üzerine polis ekipleri tarafından Nevşehir’de yakalandı.
Şahsın üzerinde yapılan arama sonrasında ise 150 adet ectasy hap, 2,79 gram kubar esrar ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alına O.S.’nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi.