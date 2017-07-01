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Nevşehir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu!

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Nevşehir merkezli 5 ilde polis memurlarına yönelik operasyon düzenlendi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:01
Nevşehir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu!

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Nevşehir merkezli, Diyarbakır, Kayseri, Yozgat ve Aksaray olmak üzere 5 ilde polis memurlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Adem G., Seyfettin P., Abdurrahman S., Vahap Ş., Murat Ç., Mustafa D., Ahmet K., Harun B., Durmuş Ali B., Murat Ş., Selahattin D., Ayhan K., Mustafa K., Emin A., Hayri Y. olmak üzere 15 polis memurunun gözaltına alındığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 16:01
  1. Diyarbakır
  2. Kayseri
  3. Yozgat
  4. Nevşehir
  5. Ab
  6. Cumhuriyet Başsavcılığı
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