Nevrasteni nedir?

Nevrasteni; sinir sisteminin zayıf olması durumudur. 1869 yılında Dr. Beard tarafından tanımlanan bu rahatsızlık genellikle entelektüel erkeklerde görülür.

Nevrasteni neden olur?

- Üst solunum yolu rahatsızlıkları

- Aşırı egzersiz

- Yetersiz beslenme

- Uyku bozukluğu

- Kondisyon sorunu

Nevrasteni belirtileri nelerdir?

- Huzursuzluk

- Hafızada zayıflık

- Dikkat dağınıklığı

- Uykusuzluk

- Cinsel isteksizlik

- Vücutta ağrı

- Titreme

- İştahsızlık

- Sinirli ruh hali

- Ellerde titreme

- Baş ağrısı

- Mide yanması

- Çabuk yorulma

Nevrasteni nasıl tedavi edilir?

Hastaların iyileşebilmesi için öncelikle yorucu olmayan bir işte çalışmaları gerekir. Ayrıca sürekli istirahat halinde olunmamalıdır. Bu sanılan aksine oldukça zararlıdır. Bunun yanında kişinin organlarında olduğunu düşündüğü hastalıkların olmadığına ikna edilmesi, doktorlarda dolaşması, tetkikler yaptırması önlenmelidir. Tedavide genellikle hafif trankilizanlar ve kas gevşetici ilaçlar kullanılır. Önceden kullanılan diğer ilaçlar ise kesilmelidir. Bunun dışında hastaların ılık duş alması, açık havada dolaşması, günlük sıkıntılardan uzaklaşması, yemeklerinde hazmı zor olan şeyleri yememesi, bahçe işleriyle uğraşması, beden hareketleri yapması ve zihini meşgul edecek şeylerden uzak durması gerekir.