Neustadter'in kaşına 10 dikiş atıldı
Sporting Lizbon ile oynanan hazırlık maçında yüzüne aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Neustadter'in kaşına 10 dikiş atıldı.13 Temmuz 2017 Perşembe 17:05
Fenerbahçe'nin dün Sporting Lizbon'la oynadığı ve 3-2 mağlup olduğu hazırlık maçında, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunu yarıda bırakan Neustadter, sosyal medya hesabından kaşına dikiş atılmış görüntüsünü paylaştı.
Maçın 67. dakikasında girdiği hava mücadelesinde yerde kalan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Rus savunmacı paylaşımına, "Duramam, durmayacağım" notunu düşerek, yeni sezon öncesi hırsını ortaya koydu.