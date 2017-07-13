Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Neustadter'in kaşına 10 dikiş atıldı

Sporting Lizbon ile oynanan hazırlık maçında yüzüne aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Neustadter'in kaşına 10 dikiş atıldı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 17:05
Neustadter'in kaşına 10 dikiş atıldı

Fenerbahçe'nin dün Sporting Lizbon'la oynadığı ve 3-2 mağlup olduğu hazırlık maçında, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunu yarıda bırakan Neustadter, sosyal medya hesabından kaşına dikiş atılmış görüntüsünü paylaştı.

Maçın 67. dakikasında girdiği hava mücadelesinde yerde kalan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Rus savunmacı paylaşımına, "Duramam, durmayacağım" notunu düşerek, yeni sezon öncesi hırsını ortaya koydu.

 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 17:05
  1. Fenerbahçe
  2. Sporting Lizbon
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni iPhone'un milyarder yaptığı iş adamı
    1. Yeni iPhone'un milyarder yaptığı iş..
    2. Amerika'dan flaş Suriye açıklaması!
    3. ABD'de işsizlik maaşı talebi azaldı
    4. Türkiye'den flaş Amerika hamlesi!
    5. Şemdinli'de 4 sivil mayın patlaması..
    6. Başbakan Yıldırım: 15 Temmuz'u..
    7. NATO'dan flaş Rusya açıklaması!
    8. TFF 1. Lig'de yeni sezon fikstürü..
    9. Neustadter'in kaşına 10 dikiş atıldı
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan sert çıktı:..
    11. Barzani'ye ABD'den büyük şok!
    12. Hakkari'de mayın patladı! Yaralılar var
    13. Başbakan Yıldırım: Asla..
    14. Gökten yağmur gibi yağdılar!
    15. Teröristbaşı Gülen'den itiraf: Gitmesi..
    16. Erdoğan'dan darbeci hainlere: Ulan..
    17. Bu nasıl bir duygu? Bir anne bunu..
    18. Akciğer kanseri aşısı Türkiye’de
    19. Onlar da sapıklığı resmileştirdi!
    20. Nazi kalıntılar iş başında! Biri..
    FETÖ'den 15 Temmuz'un yıldönümde tehdit!
    FETÖ'den 15 Temmuz'un yıldönümde tehdit!
    Karamollaoğlu: Bizi 28 Şubat'ı aratır hale getirmeyin!
    Karamollaoğlu: Bizi 28 Şubat'ı aratır hale getirmeyin!
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    Arap Birliği'nde yüksek gerilim: Toplantıyı terk etti
    Arap Birliği'nde yüksek gerilim: Toplantıyı terk etti