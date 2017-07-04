Neustadter: Fenerbahçe çok doğru iki transfer yaptı

Yeni sezon hazırlıklarına Düzce Kaynaşlı'da bulunan Topuk Yaylası'nda devam eden Fenerbahçe'de Roman Neustadter, kulüp televizyonuna kamp dönemi ve yeni transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Roman Petrovich Neustadter, herkesin forma girebilmesi ve iyi bir performans verebilecek duruma gelebilmesi için çok önemli bir dönemden geçtiklerini söyledi.

"Fenerbahçe çok doğru iki transfer yaptı"

Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena'yla ilgili değerlendirmelerde bulunan Roman Neustadter şunları ifade etti: