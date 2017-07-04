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Neustadter: Fenerbahçe çok doğru iki transfer yaptı

Fenerbahçeli oyuncu Roman Neustadter, yeni transferler Mathieu Valbuena ve Mehmet Ekici ile ilgili konuşarak, sarı-lacivertli kulübün çok doğru iki transfer yaptığını söyledi.

04 Temmuz 2017 Salı 15:04
Neustadter: Fenerbahçe çok doğru iki transfer yaptı

Yeni sezon hazırlıklarına Düzce Kaynaşlı'da bulunan Topuk Yaylası'nda devam eden Fenerbahçe'de Roman Neustadter, kulüp televizyonuna kamp dönemi ve yeni transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Roman Petrovich Neustadter, herkesin forma girebilmesi ve iyi bir performans verebilecek duruma gelebilmesi için çok önemli bir dönemden geçtiklerini söyledi.
"Fenerbahçe çok doğru iki transfer yaptı"

Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Mehmet Ekici ve Mathieu Valbuena'yla ilgili değerlendirmelerde bulunan Roman Neustadter şunları ifade etti:

  • "Kesinlikle her iki transferimiz de bu takıma çok büyük katkı sağlayacak transferlerdir. Oyunumuzu daha iyi hale getirebilmemiz açısından bu takıma mutlaka yardımları olacaktır. Farklı tipte, oyunu değiştirebilecek yapıda oyuncular. O nedenle iki oyuncu da takıma faydalı olacaktır. Mehmet Ekici'yi Almanya'dan biliyorum. Almanya'da daha önce ona karşı forma giymiştim. O dönemden tanıdığım bir oyuncu. Tecrübeli bir oyuncu. Tecrübeli olmasının yanında sadece 27 yaşında. O nedenle genç yaşında bu tecrübeye ulaşabilmiş başarılı bir oyuncu olarak görüyorum onu. Valbuena ise Fransa Milli Takımı'na kadar yükselmiş bir oyuncu. Daha da tecrübeli diyebiliriz Valbuena'ya. Futbolu çok iyi biliyor, neyi ne zaman yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Hep doğru kararlar veriyor saha içerisinde. Ben şu ana kadar onda bunu gördüm. Ne zaman topu ayağında tutması gerektiğini, ne zaman pas vermesi gerektiğini ve ne zaman hızlı oynaması gerektiğini çok iyi biliyor. O yüzden Fenerbahçe bana göre çok doğru ve iyi iki transfer yaptı."
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 15:04
  1. Fenerbahçe
  2. Almanya
  3. Fransa
  4. Düzce
  5. Kaynaşlı
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