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NEUIslanders Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını Japonya’da dalgalandırıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Futbol Takımı NEUIslanders, FIFA’nın düzenlediği Dünya Kupası olan RoboCup’a katılmak üzere Japonya’ya gitti.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:37
NEUIslanders Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını Japonya’da dalgalandırıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Futbol Takımı Nurullah Akkaya, Berk Yılmaz, Ersin Aytaç, Görkem Say ve Mustafa Arıcı’dan oluşan ekip, 25-31 Temmuz tarihleri arasında Japonya’nın Nagoca kentinde yapılacak olan RoboCup’a katılmak üzere adadan ayrıldı.

Antrenmanlarına Japonya’da devam edecek olan ekip, Çarşamba ve Perşembe günü ikişer tane grup maçı yapacak ve gruptaki sıralamasına göre Cuma günü çeyrek final maçlarını oynayacak.

NEUIslanders, Çarşamba günü ilk önce İran şampiyonu Parsian takımıyla ikinci olarak da Kanada temsilcisi Ultron ile oynayacak.Perşembe günü ise ilk maçını daha önce Dünya Şampiyonu olan Çin’den Zjunlict ile yapacak olan takım ardından da Japon temsilcisi MCT Susano ile oynayacak.

Yarışma ile ilgili olarak adadan ayrılmadan önce kısa bir değerlendirme yapan Takım kaptanı Ersin Aytaç, altıncı defa Robotik Dünya Kupasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına katılmaktan gurur duyduklarını ve adaya başarılı bir sonuçla döneceklerini söyledi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:37
  1. İran
  2. Japonya
  3. Japon
  4. Çin
  5. Kanada
  6. Kıbrıs
  7. Çarşamba
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