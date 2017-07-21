NEU Mobile tercih döneminde ilgi arttı

NEU Mobil ile tercih yapacak öğrenciler, Üniversite hakkında daha detaylı bilgi edinebilecekler. Akademik takvim, Akademik ve İdari Birimler, Etkinlik ve Duyurular gibi başlıklar sayesinde öğrenciler cep telefonlarından hızlı bir şekilde merak ettikleri şeylerle ilgili hizmet alabilecekler. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yazılan NEU Mobil android uygulaması ile kullanıcılar akademik takvim, öğrenci bilgi sistemi, etkinlik, haber, duyuru, yemek listesi, eposta, yerleşke haritası, rehber gibi pek çok uygulamaya cep telefonlarından kolaylıkla erişebiliyorlar. Uygulama ile artık öğrenciler merak ettikleri verilere çok daha kolay bir yolla ulaşabiliyorlar.

NEU Mobil Uygulamasına eklenen Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) entegrasyonu ile öğrenciler ÖBS’deki Notlarım, Sınavlarım, Transkript, Transkript Senaryosu, Ders Programı gibi hizmetlere özgün, basit ve anlaşılır bir arayüz ile erişebiliyorlar.Türkiye’deki sayılı üniversitede mobil uygulamasının örnekleri varken, NEU Mobil oldukça ilgi görüyor ve yayınlandığı günden beri binlerce öğrenci tarafından kullanılıyor.

NEU Mobil ile tercih yapacak öğrenciler, Üniversite hakkında daha detaylı bilgi edinebilecekler. Akademik takvim, Akademik ve İdari Birimler, Etkinlik ve Duyurular gibi başlıklar sayesinde öğrenciler cep telefonlarından hızlı bir şekilde bu başlıklarla ilgili hizmet alabilecekler.

NEU Mobil Uygulamasına; https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.edu.konya.neumobil adresinden erişilebiliniyor.