Neto'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe'de kasığından sakatlanan Neto'nun 19. haftadaki Trabzonspor maçına yetişmesi planlanıyordu. Ancak yapılan son kontrollerde Portekizli savunmacının 3 hafta daha oynayamayacağı öğrenildi.

Teknik direktör Aykut Kocaman, Neto'nun durumunu yakından takip ederken, sağlık heyetinden de sürekli rapor istedi. Tecrübeli stoperin yokluğunda bütün yük Skrtel-Neustadter ikilisinin omuzlarında olacak.