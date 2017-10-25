Netflix 1.6 milyar dolarlık yatırım kararı aldı
Medya sağlayıcısı Netflix orijinal içerik sayısını artırmak için 1.6 milyar dolar yatırım toplayacak.25 Ekim 2017 Çarşamba 15:50
Kullanıcılara İnternet üzerinden hizmet veren medya sağlayıcısı Netflix orijinal içerik sayısını artırmak için 1.6 milyar dolar yatırım toplama kararı aldı.
Önümüzdeki yıl 80 film çekmeyi hedefleyen Netflix çareyi daha da borçlanmakta buldu.
BORÇLANMAYA GİDECEKLER
Netflix, kendi yapımlarının sayısını artırmak için 1.6 milyar dolar daha borçlanmaya gidecek.
Bu borçlanma ile Netflix'in gelecek yılki yapımları için harcayacağı meblağ 8 milyar seviyesine yükselecek.