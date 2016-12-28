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Netenyahu'dan, Trump'a teşekkür

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, BMGK’nın İsrail aleyhine aldığı kararın ardından, İsrail’e, 20 Ocak tarihine kadar beklemeleri tavsiyesinde bulunmasına İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'dan teşekkür geldi.

Netenyahu'dan, Trump'a teşekkür
Eklenme: 28 Aralık 2016, 23:49
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Münübe Yılmaz

Geçtiğimiz hafta, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucu çıkan, İsrail’in, Doğu Kudüs’te dahil olmak üzere, Filistin topraklarında devam eden yerleşim faaliyetlerine son vermesi kararının ardından, Obama’dan kararın veto edilmesini isteyen İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu’ya, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’tan destek gelmişti. Trump “ BM önceleri ciddi kararlar veren, önemli bir kurumdu. Fakat, artık insanların zaman geçirmek için beraber olduğu bir kulüpten başka bir şey değil” dedi ve Obama yönetimini de, BMGK’da, İsrail aleyhine verilen kararı veto etmemesi nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Washington’un, İsrail’e böyle küçümseyici ve saygısız bir şekilde davranmasına izin vermeyeceğini yazarak, İsrail’e, kendisinin ABD başkanlık koltuğuna oturacağı 20 Ocak tarihine kadar “güçlü” kalması konusunda moral ve destek verdi. Trump, twitter hesabında “ İsrail’e bu şekilde saygısız ve küçümseyici bir tavır takınılmasına izin vermeyeceğim. İsrail ve ABD bir zamanlar çok iyi dosttu, fakat artık değil. Güçlü dür İsrail, 20 Ocak yaklaşıyor” ifadelerinde bulundu. Trump’ın bu açıklamasına İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu da “Sıcak dostluğun ve İsrail’e olan desteğin için teşekkürler Başkan Trump” cevabında bulunarak teşekkür etti.

 

 

 
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